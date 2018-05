Meade y su nuevo libro "No me acuerdo" en Twitter

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, participó el día de ayer a una entrevista del programa de Televisa, Tercer Grado, en donde afirmó que la próxima semana se publicará un libro de su autoría. Cuando se le preguntó acerca del título que llevaría el escrito, la respuesta del candidato sorprendió a los presentes en la mesa y a toda la audiencia, pues Meade no recordó el nombre de su libro. Esto desató un sinfín de burlas en las redes sociales y ahora los usuarios de Twitter han decidido ponerle el título de "No me acuerdo" al libro de José Antonio Meade, a dos meses de las elecciones 2018.

En la entrevista de Tercer Grado, José Antonio Meade fue cuestionado acerca de que si él había escrito el título, a lo que él respondió que es de su completa autoría, lo único que él no escribió fue el título, por eso no lo recuerda.

Varios tuiteros han subido fotografías donde muestran la "portada" del libro del candidato presidencial con el título "No me acuerdo" y también han creado un hashtag para criticar y señalar diferentes reformas del PRI y casos de corrupcióon con la tendencia #YoSíMeAcuerdo.

Entre los temas que más se repiten entre las publicaciones están los recientes gasolinazos por la reforma energética, las diferentes víctimas de violencia e inseguridad en México como el caso de Ayotzinapa, también asuntos de corrupción como los desvíos de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y La Casa Blanca, además de los exgobernadores Javier y César Duarte.

Dada la emoción que despertó el anuncio de @JoseAMeadeK y su libro, aquí lo tienen! #YoSiMeAcuerdo (Me lo compartió mi amigo Alfonso) pic.twitter.com/qsAVzDqHY3 — Elia (@eliabaltazar) 8 de mayo de 2018