Meade y las frases que destacaron en Tercer Grado

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, tuvo una participación en el programa de Televisa, Tercer Grado, en donde el aspirante presidencial tuvo una serie de frases que destacaron más que otras, rumbo a las elecciones 2018.

Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, René Delgado, Leo Zuckerman y Raymundo Rivapalacio fueron los encargados de entrevistar al candidato acerca de diferentes temas en un tiempo aproximado de una hora y media.

La salida de Enrique Ochoa de la dirigencia nacional del PRI:

"Hoy asume el PRI y asume la campaña la misma plataforma. Evidentemente no teníamos esa sintonía. Claramente hay que hacer ajustes. Le reconozco a Enrique Ochoa una gestión del PRI exitosa, no es que hubiera pleito, es que no había una coordinación"