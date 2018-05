Meade tendrá el voto de Ernesto Cordero

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, tendrá el voto del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero en estas elecciones, el próximo domingo 1 de julio del 2018.

Mediante un mensaje de Twitter en su cuenta personal, Ernesto Cordero manifestó su intención de votar por José Antonio Meade debido a su trayectoria y resultados.

"Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados."

Inmediatamente el equipo de campaña se manifestó en respuesta de la declaración del presidente de la Mesa Directiva.

El candidato presidencial, José Antonio Meade, publicó momentos más tarde su agradecimiento a través de sus redes sociales, respecto a la declaración de su amigo y ex jefe.

"Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México”.