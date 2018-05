Meade se opone a las autodefensas porque no tienen preparación

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se manifestó en contra de las autodefensas y policías comunitarias, ya que no tienen la preparación adecuada, además agregó que si existen es debido a que no hay ley ni Estado, rumbo a las elecciones 2018.

“Hoy, donde vemos policías comunitarios, donde hay autodefensas es porque no hay ni ley ni Estado. No se puede construir sobre un pacto de no agresión con los criminales, no podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación".