Meade se comprometió a trabajar por México unido

Ante más de 40 mil simpatizantes que abarrotaron la Plaza de los Mártires de Toluca, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se declaró hoy listo para ganar la elección presidencial del próximo domingo y adelantó que encabezará un gobierno honesto, honorable y de valores.

En un discurso en el que repasó algunas de sus principales propuestas de campaña, Meade se comprometió a trabajar por México unido.

“Hoy aquí estamos los que, como muchos mexicanos, encontramos en nuestra familia valores, los que encontramos en nuestras trayectorias honradez, integridad, trabajo en equipo, los que hablamos por un servicio público decente”, dijo Meade.

“Vamos a encabezar un gobierno honesto, honorable, haciendo gala de los valores que aquí están hoy reunidos. El que no pueda ver a los ojos al ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos, no tiene nada qué hacer aquí, ni con nosotros”, subrayó.

A las decenas de miles de militantes y simpatizantes que se congregaron a escucharlo en un ambiente festivo, Meade los convocó a cumplir la cita que tienen con la historia el próximo domingo para alzarse con la victoria.

Aseguró que su proyecto de gobierno ha sido construido con las familias, los hombres, los jóvenes, las mujeres y el mejor momento de la campaña será el primero de julio que gane la elección.

Acompañado por su esposa, Juana Cuevas, José Antonio Meade dijo que quiere un país donde avancemos juntos.

“Queremos un México unido, un México con certidumbre, un México de empleos. Aquí decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia. México merece un futuro con certidumbre, prosperidad, inclusión, empleo y eso es lo que está en la boleta”, enfatizó.

Subrayó que con sus simpatizantes le está mostrando a México “que tenemos con qué, que tenemos militancia, que tenemos activismo, que tenemos fuerza, que vamos con visión y que vamos a ganar el primero de julio juntos”.

Mencionó que en los próximos días tocará hacer un llamado a la reflexión y convencer de que el futuro de México está en nuestras manos y eso es lo que nos mueve a ganar.

“Vamos a ganar porque nos vamos a presentar con la frente en alto y con el corazón en la mano”, enfatizó el aspirante presidencial, quien estuvo arropado por la dirigencia del PRI, gobernadores y miembros del gabinete federal.

Sostuvo que a su lado están los que saben trabajar en equipo, que defienden la educación pública, han construido instituciones de educación superior autónomas y han propuesto programas sociales que acompañan y ayudan a salir adelante a las familias.

“Aquí están quienes han trabajado por la estabilidad con responsabilidad, los que han generado empleos que vamos a conservar y que vamos a buscar que tengan mejores salarios”, añadió.

José Antonio Meade manifestó que ganará la elección del lado de las mujeres, para garantizarles piso parejo, créditos a la palabra y becas para las jefas de familia.

En su mensaje, el aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo que ve un México preocupado por la inseguridad y no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo.

“Seremos serios en apostarle a la prevención, a la disuasión. Vamos por un México en donde el ciudadano sepa que cuando denuncie se va a investigar y que el delincuente sepa que cuando se viola la ley, lo vamos a castigar”, enfatizó.

Indicó que ello se puede lograr trabajando unidos en diálogo y armonía.

“Todos queremos a nuestro país, todos nos sentimos orgullosos de nuestro México, todos vibramos con nuestros triunfos y todos estamos comprometidos a hacer de México un país de oportunidades”, añadió.