Meade se coloca en el segundo lugar en la carrera presidencial

Meade ganará las elecciones 2018

El líder nacional tricolor confió en que todavía queda tiempo para que José Antonio Meade, de batalla en el proceso de elecciones 2018 rumbo a la presidencia de la república mexicana.

José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya está en el segundo lugar de las preferencias en la carrera presidencial, afirmó René Juárez Cisneros.

Según un medio de comunicación de circulación local en La Paz, Baja California Sur, el líder nacional tricolor confió en que todavía queda tiempo para lograr la remontada.

Además de aseverar que la elección 2018 no es una broma, consideró que se trata de la más difícil que ha enfrentado el tricolor, por lo que hizo un llamado a la militancia a no rendirse, que “no se arrugue” y se mantenga de pie.

“Vamos para arriba, traemos un impulso que en nuestras encuestas y nuestras investigaciones nos ponen en segundo lugar, ya arriba del otro muchacho, y de ahí nos vamos a ir sin tocar baranda para intentar ganar”, dijo.

Juárez Cisneros dijo que si bien José Antonio Meade no está en primer lugar, “dicen que caballo que alcanza gana”.

Meade no cree en las encuestas

Aunque el líder nacional del PRI, declaró que su candidato ya se posicionó en el segundo lugar José Antonio Meade, declaró con anterioridad en un debate de transmisión nacional que no cree en las encuestas.

Meade dejó en claro que encabezar las encuestas no tiene que ver con que tenga las preferencias, considera que éstas no deciden al ganador de la contienda por la Presidencia, de lo contrario, dijo, no habría necesidad de realizar elecciones.

Meade aseguró que esta elección será muy difícil de pronosticar, el candidato aseveró que se siente tranquilo ya que aún "falta mucho en la campaña" para el 1 de julio, aunque las encuestas no le favorezcan.