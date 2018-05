Meade reconoce que el Estado se ha quedado corto en materia de seguridad

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, lamentó que los esfuerzos por combatir la inseguridad del gobierno se hayan quedado cortos ante el incremento de la delincuencia y no tenga la capacidad de investigar todos los casos de violencia, rumbo a las elecciones 2018.

En su participación en el 'Diálogo por la Paz y la Justicia: La Agenda Fundamental' organizado po la CNDH, Meade expuso algunas cifras de los delitos cometidos al año.

Destacó que es necesario un modelo de justicia en el que se castiguen todos los homicidios y afirmó que el trabajo en aplicar la justicia debe ser todos los días, por lo que lamentó que el Estado le haya fallado a las víctimas de los delitos.

El público interrumpió a Meade acerca de los temas pendientes, por lo que el candidato señaló que los homicidios no son solamente números, sino historias de vida, por lo que cualquier caso sin resolver implica una grave falla en el sistema.

"No es un tema de cifras, es un tema de historias de vida. Y no son 43, es una realidad cotidiana que no se resuelve y no hemos sido capaces de resolver un homicidio. Si no somos capaces de resolver un homicidio, si no somos capaces de investigarlo con éxito, si no somos capaces de salvaguardar lo más sagrado estamos fallando y estamos fallando de una forma muy importante".