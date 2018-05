Meade propone huella digital para realizar trámites

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, propuso tener una sola basae de datos para identificación biométrica, de manera que la huella digital sea suficiente para realizar cualquier trámite, rumbo a las elecciones 2018.

Durante su participación en el foro Diálogos: Manifiesto México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso una base de datos general para que se atienda puntualmente a los beneficiarios de programas sociales y para identificar a las personas.

José Antonio Meade expuso que una de sus grantes tareas pendientes a resolver es el problema de la identidad, para que la huella digital sea suficiente para realizar cualquier trámite y proceso.

El aspirante presidencial se manifestó a favor de una reforma social para combatir la desigualdad y cerrar la brecha entre "el México que tiene y el que no tiene".

"No podemos seguir viviendo en dos Méxicos, no podemos seguir viviendo en el México que tiene y el México que no tiene y no podemos hacerlo por razones políticas, no podemos hacerlo por razones morales, no podemos hacerlo por razones de equidad, pero no podemos hacerlo por razones de crecimiento, si nosotros incluimos vamos a crecer"