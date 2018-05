Meade propone Red para adultos mayores

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, propuso la creación de la Red Nacional de Casas de Día para el Adulto Mayor, duplicar sus pensiones y darles acceso al Seguro Popular, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante presidencial compartió un video en el que se comprometió con los adultos mayores. Explicó que en las casas se atenderán sus necesidades de alimentación y se aprovecharán los conocimientos y habilidades que tengan, además de que se les ofrecerá acceso universal al Seguro Popular, de modo que puedan acudir a la clínica que le quede más cerca.

También plantea que con la Red, se realicen ferias especializadas para la inclusión laboral, de esta forma tendrán acceso a la seguridad social.

Durante su visita por Campeche, José Antonio Meade se comprometió a dignificar a los adultos mayores.

"En esta campaña queremos hablar de los adultos mayores para decirles que los respetamos, que los queremos y que vamos a dignificarlos, primero, duplicando la pensión de los adultos mayores, permitiendo que le hereden a su conyuge y actualizándola todos los años, no habrá un solo adulto mayor que no tenga acceso a los servicios de salud, y ese adulto mayor va a poder escoger con toda libertad en dónde atenderse, no importa si está afiliado al seguro popular, al IMSS o al ISSSTE, en donde el adulto mayor quiera, ahí se le va a atender”