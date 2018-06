Meade pide respeto a la libertad de expresión

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, hizo un llamado a que se respete la libre expresión "venga de donde venga", en estas elecciones 2018.

a través de su cuenta de Twitter el aspirante presidencial, José Antonio Meade señaló que calificar de conservador a alguien que hace un juicio sensato, por más incómodo que sea, es preocupante. "Cuidado" menciona al invitar a respetar el artículo sexto de la constitución, que habla acerca de la libertad de expresión.

El mensaje que fue difundido a través de su cuenta en la red social es publicado después de que el historiador Enrique Krauze tuviera un enfrentamiento con el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Enrique Krauze dio por hecho que Andrés Manuel será el Presidente de México pero invitó a la población al "voto dividido" para la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, ya que él cree que el poder absoluto ha dejado "una estela de destrucción".

Ante tal declaración López Obrador respondió que Krauze es "un intelectual orgánico del conservadurismo, pero está en su derecho".

"Yo lo que quiero es que no haya simulación, que no se digan liberales, o que no sean en apariencia liberales cuando en realidad son conservadores; que se quite la careta". Andrés Manuel López Obrador.