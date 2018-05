Meade pide no más condolencias a Tamaulipas y mejores resultado.

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México, dijo este miércoles que no se puede continuar ofreciendo condolencias en Tamaulipas y de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, plantará esquema de seguridad integral para lograr mejores resultados en todo México en la materia.

Fue hallado el cuerpo del periodista Héctor González, este Marte en una colonia de Ciudad Victoria. Los primeros reportes indican que fue asesinado a golpes.

De igual forma el domingo se encontraron muertas a seis mujeres con heridas por arma de fuego en la carretera Victoria-Tula.

Meade criticó a las policías comunitarias pues, dijo, “son grupos armados que abusan y lastiman a la sociedad”.

“Donde vemos policías comunitarios, donde hay autodefensas, es porque no hay ni ley ni Estado, no se puede construir un pacto de no agresión con los criminales, no podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación”, comentó.