Meade es criticado por su estrategia de seguridad.

José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México” sigue cargando el peso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 y fue criticado por la estrategia de seguridad que presentó en el Diálogo por la Paz y la Justicia frente a víctimas del crimen organizado.

En el momento en que el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza les habló a familiares de desaparecidos y a organizaciones sociales de su visión para mejorar la seguridad en el país, las voces de algunos de los asistentes se empezaron a escuchar con reclamos como '¡llevan más de 80 años sin hacer nada!' y '¿ustedes que han hecho?'

Las críticas a Meade en el Museo de Memoria y Tolerancia llegaron primero con la defensa que hizo del exprocurador Raúl Cervantes, de quien dijo era un vinculo con las organizaciones, pero su nombramiento “se politizó”.

Los ataques contra el candidato del PRI continuaron cuando dijo que México sí había respondido ante las instancias internacionales por temas de violación de derechos humanos y tortura.

A pesar de eso Meade continuó mostrando las cifras de impunidad que se tienen en México, por lo que miembros de varias de las organizaciones reclamaron que desde el gobierno no se ha hecho nada.

Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Morales, desaparecida en agosto de 2012 en el estado de Morelos, cuestionó a Meade durante su discurso diciendo que:

“¿cómo se atreve a hablar de la corrupción cuando su partido es el rey de la corrupción y la impunidad? Está hablando de otro país y no le interesan las víctimas. Ahora dice que han fallado. ¿Con qué cara viene a darnos sus propuestas? Si durante 80 años no han hecho nada. ¿Por qué no quiere a los organismos internacionales? ¿A qué le tiene miedo?”.