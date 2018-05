Meade dice que su problema no es Nestora ni Napoleón, sino AMLO

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, declaró que no tiene ningún problema con Nestora Salgado ni con Napoleón Gómez Urrutia, ambos candidatos de Morena al Senado, sino con quien los está postulando en estas elecciones 2018.

"Y en los últimos días hemos escuchado con horror historias de quiénes fueron víctimas de Nestora Salgado. ¿La queremos en el Senado?... no. Y queremos desde ahorita decir, nuestro problema no es con Napoleón, él le robó a los mineros; nuestro problema no es con Nestora, ella violentó a su comunidad, nuestro problema es con quién quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República, y desde aquí les decimos que no”