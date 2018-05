Meade defiende su candidatura y al PRI en Tercer Grado

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade Kuribreña, asistió al programa de Televisa Tercer Grado, en donde frente a los periodistas y la audiencia defendió su candidatura, sus propuestas y varias preguntas acerca del PRI, de cara a las elecciones 2018.

Algunas frases con las que se defendió al ser cuestionado por la honestidad de priístas como Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps o Jorge Emilio González, el Niño Verde y los movimientos internos que ha tenido su campaña, llamaron la atención de más de un televidente.

Se le cuestionó acerca de las encuestas, que en su mayoría lo colocan en tercer lugar, por debajo de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya:

Meade reconoció que existe una mala percepción entre los partidos y los candidatos entre la población:

También defendió sus propuestas de seguridad y rechazó la amnistía:

José Antonio Meade fue cuestionado acerca de que si la "marca PRI" le está pesando en la campaña, a lo que respondió que no es justo que a los buenos funcionarios los juzguen por aquellos que han cometido crímenes:

"No es un tema de si el PRI es o no es, hay buenos servidores públicos y malos servidores públicos, hay políticos que son corruptos y políticos que no lo son"

"El PRI hace equipo con su candidato siempre, el PRI que acompañó a (Luis) Echevarría no es el mismo PRI que acompaña a (Miguel) De la Madrid, no es el mismo PRI que acompaña a (Ernesto) Zedillo. El PRI acompaña a un candidato y a sus propuestas, por eso es importante que se ponga de relieve un perfil honesto, un perfil con experiencia, un perfil de propuestas. El PRI no es una instancia que no se transforme"