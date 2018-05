Meade aumentará el sueldo a maestros rurales

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, prometió aumentar el sueldo de los maestros de zonas rurales y marginadas del país, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, además de que resaltó la importancia de la evaluación docente.

"Tendríamos que acompañar de mejores salarios al maestro que van a trabajar en esos espacios de inclusión y de marginación y ese bono salarial no tendría por qué acompañar al maestro, tendría que acompañar a la plaza, al lugar, al espacio en donde estamos queriendo motivar para corregir un problema de desigualdad y un problema de inclusión"

El candidato destacó la importancia de la evaluación docente como un instrumento para poder identificar las necesidades de los maestros, de manera que se les pueda apoyar desde el gobierno.

Meade comentó que se necesita trabajar en una formación profesional bilingüe desde las escuelas normales para que los alumnos puedan dominar el inglés.

Insistió en incrementar el número de escuelas de tiempo completo y en complementar la reforma educativa con estímulos económicos y promoción profesional para los docentes que aprueben las evaluaciones.

Se pronunció en contra de cualquiera que intente subordinar la educación por ambiciones políticas.

“Esta es una discusión que no está acabada y es un compromiso que no está consolidado. Lo que está en la boleta es que pensamos en la educación, cómo pensamos que deberíamos de trabajar para que la educación sea la mejor herramienta que tiene el país para salir adelante y la única forma de salir adelante es decir lo que pensamos y explicar cómo y qué vamos a hacer, que no haya ni un sólo niño que por falta de educación esté condenado a vivir en pobreza en México (sic)”