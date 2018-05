Meade asegura que no hay plan B ni acuerdos en la elección

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró desde el estado de Puebla, que no existe un plan B, ni acuerdos, por lo que la única opción que tienen es ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018.

Frente a los integrantes de Antorcha Campesina, el candidato señaló a la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso, quien se está postulando como candidata, afirmando que es una reelección.

“No queremos gobiernos a trasmano, no creemos en reelecciones escondidas, no creemos en liderazgos que se conocen más en Polanco que en Puebla, queremos un gobierno poblano para los poblanos”

Afirmó que ganará la batalla a los que tienen riesgo en su propuesta, a todos lo que no han resuelto el problema de inseguridad y a todos aquellos que los quieren dividir prometiendo cosas que no van a cumplir.

“No tengan ninguna duda, en Puebla estamos para ganar no hay plan B, no hay acuerdos, no hay componendas. El único acuerdo es por Puebla es por los poblanos”