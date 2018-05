Meade afirma que vivimos en el peor de los mundos, en materia de seguridad

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que México vive en el peor de los mundos en materia de seguridad ya que está atravesando retos que hasta ahora no ha superado, rumbo a las elecciones 2018

"Hoy vivimos en el peor de los mundos, tenemos un reto de seguridad que no terminamos no solo de superar, que no terminamos de enfrentar y de dimensionar y se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que jueguen en esto un papel para el que no están diseñadas, para el que no están capacitadas y lo han hecho con enorme esfuerzo, con enorme gallardía”