Margarita Zavala promete verdadero acceso universal a la salud

La candidata a la Presidencia de México por la vía independiente, Margarita Zavala, se comprometió desde Tamaulipas a ofrecer un sistema de salud eficaz, eficiente y un verdadero acceso universal, a través del combate a la corrupción y los valores en la sociedad, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio de 2018.

"La medicina no llega a la clínica y pregúntenles a doctores, enfermeras, angustiados porque van a operar a un niño en la huasteca y le tiene que pedir a sus familiares que traigan gasas, guantes, es el drama que vive el país, por la corrupción”

Señaló que el motivo por el que muchos mexicanos no tienen acceso a la salud es debido a la corrupción, especialmente en los contratos. Es por eso que está convencida de la necesidad de impulsar un México con valores.

“Es el drama que viven miles de familias en México y miles de persona en servicios de salud, hartos de tanta corrupción, que hacen cuando el abuelo necesita el respirador y no sirve o el cáncer no diagnosticado porque el mastógrafo no servía, o los aparatos de rayos X que nadie quiso arreglar porque se robaron el dinero”