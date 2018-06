Margarita Zavala pidió ‘votar por el mal menor’

Los asistentes y seguidores revelaron que “votar por el mal menor” fue la consigna de Margarita Zavala a sus simpatizantes.

La exaspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se reunió con simpatizantes sinaloenses en una reunión a puerta cerrada, en Culiacán.

Tras concluir el encuentro, los asistentes expusieron que Zavala los exhortó a “votar en libertad”, sin orientar o dar línea a ninguno de los candidatos presidenciales de las elecciones 2018.

Los asistentes revelaron que “votar por el mal menor” fue la consigna de Margarita Zavala a sus simpatizantes.

Zavala no realizó comentarios a la prensa tras el encuentro, pero panistas sinaloenses informaron que habrá una próxima reunión pasando los comicios, para una posible conformación de un partido político o una asociación civil.

El encuentro se desarrolló en un evento privado en un conocido hotel de la capital del país, donde la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, comparte algunas palabras con las personas en el lugar.

"Me retiro de la contienda, pero no de la labor política ni renuncio a mi compromiso con las causas de la justicia y libertad por las que he luchado toda mi vida", había escrito Margarita Zavala para el INE, el pasado mes de mayo.