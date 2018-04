Margarita Zavala pide voto razonado para ganarle a AMLO

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, ha manifestado a través de una transmisión en vivo, ser la única que le ha ganado a Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Anaya o Meade que ni con 6 millones de spots lo han podido alcanzar.

"Yo hace un año estaba arriba en las encuestas, he sido la única que le gana a López Obrador en encuestas, la verdad es que también llegó el Frente y el candidato del PRD Y del PAN y Movimiento Ciudadano, los Frentes y el de Meade y también otro frente ahí y se empezó a desdibujar todo, pero ni con 6 millones de anuncios han podido ganarle, la verdad es que yo les pido que apoyen esta alternativa a todos los que creen que no es el camino correcto el de López Obrador, les pido que apoyen esta alternativa”

Afirmó que ella está en la política porque lo disfruta, mencionó que nadie debería de hacerlo para enriquecerse, porque entonces es cuando causan mucho mal

"Yo disfruto mucho la política porque es un servicio y nadie tiene porque ir a la política a que le agradezcan ni a enriquecerse en realidad lo que recibes en compensación es que haces mucho bien claro que, si llega un demagogo, un populista, aunque le duela y decide cosas puede hacer mal, mucho mal y ese es el problema de la política cuando no nos fijamos a quienes se escogen cuando no volteamos a ver a los políticos antes de una elección”

Afirmó que ella se rodeará de personas honestas que no va por un hueso, a diferencia de sus contendientes

“Yo les pido que premien eso, que no les dé igual, estarán los mejores en mi gabinete y no basta ser honestos, sino de que te acompañes de gente honesta. Yo veo, por ejemplo a Andrés Manuel, pone a Alfonso Durazo que tiene que estar explicando algunas cosas por ahí, y yo tengo a Alejandro Hope, que es una persona que no tiene partido pero es un profesional de la seguridad y estoy muy orgullosa de que el me acompañe en asesoría en seguridad. La diferencia es que en mi caso no hay ninguno que vaya por hueso sino por servir al país”