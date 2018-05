Margarita Zavala ha sido presionada por los ciudadanos para declinar

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aclaró que no ha sido presionada directamente por empresarios para declinar en estas elecciones 2018, sino que han sido los ciudadanos en la calle.

Durante una conferencia de prensa, Margarita Zavala afirmó haber sido presionada por los ciudadanos en la calle, haciendo uso de su libertada de expresión, para que renuncie a sus aspiraciones presidenciales, incluso con opiniones que no tienen sentido.

"La verdad para que decline, no. Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de si son o no empresarios, y también están en uso de su derecho de libertad de expresión y de opinar, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido, a veces muy bien".

La candidata independiente mencionó que este no es un asunto de quienes son candidatos, sino de los ciudadanos, empresarios y hasta el ama de casa.

"Yo escucho como he escuchado siempre y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene en frente una decisión de país en la que ahí sí, no sólo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la Presidencia, es también de los ciudadanos y de los empresarios, del que no es empresario, del ama de casa".

Agregó que no ha recibido petición de declinación directa por parte del candidato Ricardo Anaya para unirse a su proyecto.

"Honestamente y con toda objetividad, él (Ricardo Anaya) está en su papel, sólo que a mó no me lo ha pedido y los destinatarios no deben de ser los candidatos sino los ciudadanos".

Zavala ha rechazado sentir miedo por las presiones que ha recibido.

"Yo voy en la calle y me van diciendo lo que piensan, normalmente me echan porras, por supuesto, pero quién me da su opinión yo la recibo como tal, si en política te van a dar miedo las presiones, ya estuvo bueno, no."

Manifestó que apenas se ha recorido la tercera parte de la campaña electoral, por lo que es momento para hacer propuestas y contrastes.

"Doy mi opinión y digo que es momento de hacer contrastes y propuestas, es decisiones de los ciudadanos, nunca he pedido voto útil, sé que existe, pero nunca he pedido un voto útil siempre ha sido de conciencia, así fui formada, que hacer lo correcto no significa hacer lo que hace la mayoría".