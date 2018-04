Margarita Zavala en contra de la legalización de la mariguana

La candidata independiente a la Presidencia de la Repúblida en estas elecciones 2018, Margarita Zavala, se ha manifestado en contra de la legalización de la mariguana y ha defendido los derechos de los niños y niñas, tachando de ingenuo e irresponsable considerar que es la solución al problema de violencia, esto durante su participación 'México por la niñez'.

“Yo estoy en contra de que se legalice la mariguana y que haya acceso a niños, niñas y adolescentes obviamente en uso lúdico. He hablado con maestros, con doctores, con especialistas en términos de adicciones y habría que escuchar más a los papás y mamás cuando hablamos también de niños y de niñas”

Manifestó que los especialistas, docentes y padres de familia se sienten vulnerables ante las repercusiones que la mariguana trae sobre los niños y adolescentes.

“Definitivamente no estoy a favor de la legalización de la mariguana, porque he escuchado a las mamás que trabajan 16 horas al día y solo tienen al Estado para evitar que un adolescente entre a las adicciones. Porque he escuchado a los maestros que saben muy bien lo que puede ocasionar un acceso legal de la mariguana en un salón de clases”