Margarita Zavala dice "ya basta a los discursos de odio" de AMLO

La candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala, se manifestó en contra de la falta de tolerancia de Andrés Manuel López Obrador debido a los ataques que ha hecho hacia el sector empresarial por pensar diferente a él, a menos de dos meses de las elecciones 2018.

La ex primera dama, tachó de lamentable que alguien que quiera gobernar al país se moleste de esa manera ante un documento, una expresión libre por parte de los empresarios.

“No sólo es asunto del sector productivo. No se puede gobernar cuando se desprecia al otro sólo por pensar distinto, sólo por no estar con él. Hay empresarios que también lo apoyan y sólo desprecia a quienes no lo apoyan, y eso no puede ser. El pueblo de México somos todos, los hombres, las mujeres, los que piensan como López Obrador y los que no pensamos como López Obrador”