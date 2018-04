Marcelo Ebrard defiende a Andrés Manuel López Obrador en el Primer Debate Presidencial

Marcelo Ebrard defiende a Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador saldrá adelante ante el ataque que recibirá por parte de los otros candidatos que se unirán para atacar al candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”, quien saldrá solo defenderse de los cuestionamientos que se le harán en este debate de los candidatos a la presidencia de la republica señalo Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la CDMX.

Marcelo Ebrard en su arribo al Palacio de Minería

“Lo que vamos a ver hoy es una contienda desigual, porque Andrés solo tiene un turno, tras el Bronco que no debería de estar, porque es un falsificador, pero bueno eso dice el INE, en este país parece que no pasa nada”, dijo el ex jefe de gobierno de la CDMX

A su llegada al palacio de minería, fue abordado por los medios de comunicación que ahí se encontraban, y fue muy claro al señalar, que más del 89% del país está a favor del Tabasqueño Andrés Manuel López obrador, quienes ya están cansado de los demás partidos que han dañado a México.

¿Continuidad o cambio? Esa es la pregunta, ¿Quieres más de lo mismo? De lo que llevamos 18 años ya o ¿quieres intentar un camino nuevo? Fueron las preguntas que les hizo Marcelo Ebrado a los medios de comunicación en el pasillo que lo dirigía al palacio de la minería.

Con respecto a las mantas con el rostro de Obrador y personas que gritaban consignas en contra del candidato de la alianza “juntos haremos historia” Marcelo Ebrard comentó, que alguien debió de haber pagado esto, porque son mantas hechas por profesionales y no tuvieron un costo económico por el material con el que se hicieron.

“Es una estrategia política tonta, el que pago por estas mantas que trajeron en contra de Andrés Manuel y yo estoy seguro que la opción electoral que estamos viendo en todo el país es por el cambio de Andrés Manuel, indicó.