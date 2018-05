Los mexicanos prefieren que los candidatos hablen inglés, encuesta ABA English

Durante el segundo debate presidencial, surgió el tema de la capacidad de los candidatos presidenciales de hablar inglés. Ricardo Anaya señaló a Andrés Manuel López Obrador por no entenderlo y José Antonio Meade se coló diciendo que su manejo del idioma es óptimo. Una encuesta realizada por ABA English demostró que los mexicanos prefieren que sus candidatos sepan hablar inglés.

“El problema no es que no entiendas inglés, no entiendes el mundo” Ricardo Anaya.

La encuesta de ABA English fue aplicada a 4,600 personas de diferentes países, de las cuales 384 corresponden a México. Los resultados arrojaron que el 69% de los mexicanos tomará en cuenta la habilidad de hablar inglés a la hora de votar. De ese porcentaje el 48% opina que es un factor importante a considerar pero no decisivo, y el ll1% no lo considera relevante.

El 42% de los encuestados considera que el nivel de los políticos mexicanos es insuficiente, el 35% cree que es regular y 9 de cada 10 mexicanos cree que el nivel de inglés de los políticos de América Latina es carente.

La encuesta revela que el 63% de los mexicanos prefiere un presidente que domine a la perfección el idioma, un 25% opina que debe hablarlo con fluidez, 9% al menos debe entender el idioma y el 3% no considera necesario.

Los mexicanos fueron cuestionados acerca de si creen que el idioma es un elemento que influye en las negociaciones con otros países a lo que respondieron de la siguiente manera: el 56% cree que sí influye, 27% opina que solamente a veces y el 17% considera que no importa.

En la encuesta se incluyó la pregunta de si consideran que en el país deben de haber más políticas públicas para hacer del idioma inglés un segundo idioma obligatorio, por lo que el 88% respondió que sí a diferencia del 12% que no lo considera necesario.