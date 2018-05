Los mejores memes de Margarita Zavala en Tercer Grado

Estos son los memes que han surgido durante la participación de la ex candidata independiente Margarita Zavala en la mesa de análisis de Tercer grado. A pesar de los ofrecimientos y “coqueteos” que ha recibido de parte de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, Zavala hace énfasis en que no ha negociado “nada con nadie” toda vez que no se presentó a la contienda buscando “cargos o posiciones de poder”. También hace votos a favor de la segunda vuelta electoral, pues señala que la elección directa suprime la posibilidad de que el ciudadano exprese sus verdaderas preferencias.

#MargaritaEnTercerGrado

El paso de margarinflas Zavala

Por la elección a la presidencia .... Por favor no lloren por respeto . pic.twitter.com/Xj4yu9vUGu — Kato (@Kato51409109) 17 de mayo de 2018

#MargaritaEnTercerGrado Adios @Mzavalagc creo que se te va a extrañar la forma de razonar que tienes y tu indescifrable manera de ver al país. pic.twitter.com/Vqg1Z6BwgQ — Sólo soy Rakzo (@Rakzonando) 17 de mayo de 2018

Comentario final de #MargaritaEnTercerGrado:

Si esa @Mzavalagc hubiera sido la de las semanas anteriores, créanme que estaríamos hablando de otro escenario electoral. pic.twitter.com/RVgoMabi4L — Cuau Cruz (@cuau_cruz) 17 de mayo de 2018

" las mujeres podemos hacer mejor una tarea de reconciliación porque cargamos menos cosas que los hombres " @Mzavalagc en #MargaritaEnTercerGrado pic.twitter.com/JZdXbt1NjZ — Laura Oropeza (@LoritaOro) 17 de mayo de 2018

#MargaritaEnTercerGrado Debería pagar la ex candidata el costo en su caso de reimpresión, redistribución, re diseño RE TODO de las nuevas boletas electorales; que ahora están a contratiempo para realizarse; NO ESTAMOS JUGANDO CON LA DEMOCRACIA. pic.twitter.com/KVPicVnV28 — Ady Rivera (@Ady_Rivera0290) 17 de mayo de 2018