López Obrador asegura que no está 'enfermito'

AMLO enfermo

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del proceso de elecciones 2018 hizo varias bromas con respecto a su estado de salud actual.

Ante los chismes sobre su desmejorada salud, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, bromeó que hasta se puede parar en un solo pie y dejo en claro que está en perfecto estado de salud.

"Gracias a la ciencia y al creador". Así fue como cerró el comentario sobre su salud el político tabasqueño.

El candidato presidencial López Obrador comenzó una entrevista a medios de comunicación diciendo que "Ahora me siento aquí en la escalera porque ya ven cómo andan los rumores de que ando enfermito, no, ando muy bien de salud".

En un tono de voz sarcástico, AMLO, señaló:

"Estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie, a veces voy al béisbol y estoy macaneando como si nada".

Andrés Manuel López Obrador, dijo que son falsos los rumores sobre una supuesta enfermedad, "ando muy bien de salud y estoy al 100".

Posterior a un mitin realizado en Huajuapan, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que son falsos los rumores sobre su salud.

"Estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie, a veces voy al béisbol y estoy macaneando como si nada".

AMLO sufrió un infarto

Hay que recordar que en el año 2014, el tres veces candidato a presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, sufrió un infarto que daño su salud por unos meses.

"Ahora no he podido ir al cardiólogo porque no he tenido tiempo pero sí voy con cierta frecuencia, ahora no he podido pero estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al 100", precisó el político tabasqueño.