Lo que debes de saber sobre la relación INE-Carlos Slim.

Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este martes que el órgano utilizará los servicios de la empresa Scitum, perteneciente al empresario Carlo Slim, para blindar el sistema del instituto ante un hackeo rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Baños afirmó que que la empresa Scitum junto con Unicom y Telcel, brindarán el servicio, donde se pondrá en marcha un triple mecanismo de blindaje electrónico.

Scitum es una empresa integradora de información, que ofrece servicios que abarcan el ciclo de seguridad, como consultorías y servicios administrados y forma parte de Telmex y Grupo Carso, de Carlos Slim.

Unicom es una compañía de expertos en seguridad informática y afirman ser capaces de evitar ataques cibernéticos, incluso con la capacidad de interceptar tráfico cifrado HTTPS .

Baños aclaró que el servicio estaba antes a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La noticia provocó interrogantes en redes sociales y temores de una posible injerencia de empresas de Slim en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE explicó este miércoles que fue el propio IPN quien pidió cancelar el contrato ya que no podría cumplirlo, sin embargo sigue colaborando con el instituto en la auditoría de otros programas.

"El propio Politécnico es el que nos pidió, porque no estaban en capacidad de cumplir con el contrato, rescindirlo, pero el(Instituto) Politécnico sigue siendo un socio estratégico del INE”, aclaró.

Córdova también negó que una empresa de Carlos Slim vaya a ser la encargada de administrar el PREP y dijo que éste es operado por el propio Instituto y auditado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Reiteró que si bien las empresas brindarán protección al INE, no tendrán acceso a la información.

"Yo también digo no al fraude electoral y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir ninguna manipulación de datos", afirmó