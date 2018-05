Las frases de Anaya en Tercer Grado

Anaya y las frases que destacaron en Tercer Grado

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, fue el tercer invitado al programa Tercer Grado y estas fueron las respuestas destacadas ante las preguntas hechas por los periodistas de la televisora nacional, rumbo a las elecciones 2018.

A diferencia de las otras entrevistas, este programa se notó más fluido entre los periodistas y el candidato. Aunque no se salió mucho de su discurso de campaña usual, ha sido el candidato que más cifras ha presentado.

"Somos los únicos que le podemos ganarle a Andrés Manuel López Obrador, hay que responder dos preguntas: ¿continuidad o cambio?"

"No tengo experiencia en robar, en mentir, pero sí tengo experiencia en dar resultados."

Ricardo Anaya se negó a mencionar al equipo que conformaría su gabinete, en caso de ganar las elecciones presidenciales.

"No es el momento de decir (quién es mi equipo), lo vamos a hacer más adelante, lo que sí te voy a decir es que van a ser los más competentes, talentosos, capaces."

Ricardo Anaya habló acerca de los ataques en su contra, e incluso los comparó con lo que sucedió con Josefina Vázquez Mota en el Estado de México.

"Hicieron un cuento, como se le hicieron a Josefina en el Estado de México, le inventaron lo de la PGR, entonces hicieron un uso faccioso, lo mismo conmigo, pensaron que con eso iba a subir Meade, pero todo es una construcción facciosa de la PGR. Lo que quiere el PRI es que eso me afecte y suba Meade o que me centre en hablar de eso lo que resta de la campaña y yo no voy a entrar al juego del PRI".

"¿Es Manuel Barreiro honesto?, cuestionó Loret. "No sé si Barreiro es honesto, lo conozco, sí, pero que lo juzguen las autoridades, las autoridades deben hacer su trabajo, eso es lo que querían, dañarme con ese tema."

"López Obrador cree que tiene el derecho de juzgar e incluso decidir a quién se le aplica la ley y a quién no y yo no creo en eso, creo en un fiscalía autónoma e independiente".

También se le lanzó la pregunta que a todos los demás candidatos: ¿Peña Nieto es honesto? ante lo cual respondió: "Yo creo que no"

Anaya fue cuestionado acerca de la presunta reunión que tuvo con el Presidente de México para negociar las elecciones.

“Por supuesto que no tendría absolutamente ningún interés y dudo mucho que él lo tenga de sentarme con él (con Enrique Peña Nieto) a hacer una negociación para este proceso electoral y menos de esta persecución de que he sido objeto en este gobierno”

Calificó @RicardoAnayaC como un mito su supuesta alianza con Peña Nieto: "No hay alianza, yo represento a la oposición", señaló el candidato de la Coalición por México al Frente #AnayaEnTercerGrado pic.twitter.com/4UPEkCwe8x — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 10 de mayo de 2018

"Yo no negocié el Pacto con México, yo no en lo absoluto, simplemente por tiempo, a mí no me tocó eso."

"Yo creo que no (sobre si tenía una relación rota con el expresidente Felipe Calderón), yo le tengo aprecio, respeto y para mí no hay un problema ahí y yo lo entiendo, si mi esposa fue candidata, yo haría los mismo que él está haciendo, y no sólo eso, metería el cuerpo."