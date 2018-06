José Antonio Meade visitó 'la tierra de AMLO', Tabasco

Meade en Tabasco

José Antonio Meade, se presentó en eventos de campaña previo a las elecciones 2018 el primero de julio, el candidato estuvo en uno de los estados más complicados del país, o sea en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, realizará actividades de campaña en Villahermosa, Tabasco.

Meade, candidato de la coalición ‘Todos Por México’, visitó Tabasco este sábado, donde estuvo acompañada por la candidata a la gubernatura, Georgina Trujillo, así como del senador Carlos Romero Deschamps.

Meade tuvo un evento masivo con integrantes de diferentes sindicatos petroleros de la región.

José Antonio Meade, habló sobre la crisis petrolera

Ante los asistentes, destacó el trabajo de Carlos Romero Deschamps como líder sindical, quien afirmó que, durante una de las peores crisis petroleras de los últimos años en México, los sindicatos no registraron ningún despido.

No solamente no se perderá ningún empleo, si no que en la próxima administración vamos a generar más, PEMEX, seguirá siendo la empresa más grande de México, más grande de Latinoamérica.” Comentó el candidato.

El candidato de Todos Por México, afirmó que durante su administración se comprometía a reactivar la producción petrolera.

Trwa millones de barriles diarios que quieren decir más empleo más oportunidad, y más crecimiento para el país, de la mano de los petroleros, petróleo, gas, petroquímica, seguirán siendo el orgullo y la palanca de desarrollo del país”, dijo.

José Antonio Meade, sostuvo dos encuentros con militancia en Tabasco en su última visita al estado de cara a las elecciones del próximo primero de julio.

