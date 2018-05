Javier Alatorre se mete hasta la cocina de AMLO

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador accedió a abrir las puertas de su casa en una entrevista realizada por el periodista Javier Alatorre, a menos de 40 días para las elecciones 2018.

Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez-Müeller, mostraron a todo México la casa que habitan en Copilco, al sur de la Ciudad de México.

Aunque en repetidas ocasiones el candidato presidencial ha criticado a Televisa y Tv Azteca de formar parte de formar parte de "la mafia del poder", en esta ocasión le abre las puertas de su hogar de la manera más cordial.

El matrimonio mostró una casa de tres pisos de 59 metros cuadrados y un jardín de 30. Casi no se tocó el tema de las elecciones pero acerca de la educación, señaló que su programa no rechazará a los jóvenes.

El hogar mantiene un aire austero y sencillo, el periodista preguntó al aspirante de Juntos Haremos Historia: ¿No hay político pobre?.

Cuando se le preguntó acerca de su propuesta de crear una Constitución moral en México, López Obrador manifestó que todos ncesitan de una guía.

“Todos en la vida tenemos una guía. Son valores que ya existen y no hay que importar (…) No me preocupa que me digan que soy conservador porque tengo la conciencia tranquila. Soy cristiano en el sentido amplio de la palabra (…) y no estoy de acuerdo que la derecha se apropie del concepto de familia”