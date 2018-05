INE reconoce errores en boletas para votar en el extranjero.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), admitió que en la entrega de boletas electorales rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, a mexicanos que viven en el extranjero tuvo errores, sin embargo negó que estas puedan perderse, ya que tienen modo de rastrear cada uno de los votos.

“Invito a todos los miembros del consejo a que no nos dejemos llevar por ‘fake news’ que pretenden construir un discurso equivocado a partir de un error que se reconoce y que se está investigando, pero que no afecta el proceso (...) Donde a partir de la fotografía solamente de las guías, podría simular una realidad que no es”, aseguró Córdova.