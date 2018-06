INE defiende sanción aplicada a "El Bronco"

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', después de haber encontrado irregularidades en el financiamiento de su campaña, por lo que defendió que tienen elementos firmes basados en documentos del sistema financiero, rumbo a las elecciones 2018.

El consejero del INE, Ciro Murayma explicó que la sanción de 739 mil pesos que se le impuso a 'El Bronco' debido a la triangulación de recursos y uso de 13.6 millones de pesos de precedencia ilícita tiene su sustento en documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“No voy a entrar a valoraciones de las estrategias políticas de ninguno de los candidatos. Si el candidato considera que fue vulnerado su derecho o que no es correcta la determinación del INE"

Jaime Rodríguez Calderón, presentó una impugnación debido a la multa que aplicó el INE, reclamando no contar con las pruebas y perseguir al candidato, por lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización respondió que no se trata de especulaciones.

"No hay un solo dicho, no hay un 'me contaron', hay rastro del dinero en movimientos formales en el sistema bancario"