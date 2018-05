INE de acuerdo con que empresarios pidan a mexicanos razonar su voto.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que tras las invitaciones de empresarios mexicanos a ciudadanos para que razonen su voto alejado del populismo en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, se respetará su liberta de expresión.

Germán Larrea, presidente de Grupo México, difundió entre sus empleados un documento en el que invita a analizar su voto con base en las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales y plantea el riesgo de un 'modelo populista’ de ganar las elecciones.

En respuesta a dicho llamado, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia’, le pidió a Larrea que no asuste a la gente con esas ideas.

Por us parte Córdova al ser cuestionado sobre los mensajes emitidos por distintos líderes empresariales, los cuales han pedido a trabajadores que reflexionen a por quien votarán, aclaró que mientras no infrinjan la ley, se respetará su actuación.

Aseguró que si alguno viola la ley durante el proceso electoral, entonces el INE procederá, pero en este caso, dijo, se privilegiará la libertad de expresión de los empresarios.

"Es importante que todos los actores políticos respeten las reglas, si todos respetamos las reglas estamos en la construcción de un proceso armónico que va a llegar a buen puerto, si hay o no violaciones a las reglas, para eso están los procedimientos establecidos (...). Este es un régimen de libertades de expresión, si hay ilícitos este Instituto siempre ha actuado y actuará, si no hay ilícitos, pues no", manifestó.