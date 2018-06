Guerra entre PRI y PAN desata video contra Anaya.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, fue atacado este jueves por un video en el que un supuesto hermano de Manuel Barreiro explica que el panista recurrió al lavado de dinero para financiar su campaña, tras dichas declaraciones, se ha desatado una guerra entre el PRI y el PAN rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Ante los señalamientos, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respondió a la publicación responsabilizando de su seguridad y la de su familia al presidente Enrique Peña Nieto.

Por us parte Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, fue el primer priista en pronunciarse por medio de su cuenta de Twitter, exigiendo respeto para los actores políticos y pidiendo no hacer señalamientos sin fundamento.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien en diversas ocasiones ha mostrado su apoyo a la campaña de Anaya, respondió a Navarrete Prida y dijo que la administración de Peña Nieto no tiene calidad moral para exigir respeto.

Con qué calidad moral el Gobierno de @EPN exige respeto. No solo no lo conocen; han sido cínicos y facciosos en utilizar las instituciones y el presupuesto público para perseguir, y reprimir a sus adversarios políticos. Y denunciarlo no es ninguna falta de respeto. #AMLOyaPACTO https://t.co/fECWf0S1vA

Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña Frentista, afirmó que el contenido del video es falso y sostuvo que forma parte de una campaña orquestada desde Los Pinos.

Diego Fernández de Cevallos, vocero de campaña de Anaya, aseguró que el Gobierno federal está obsesionado con que panista no sea presidente.

Por su parte, Damián Zapeda, presidente del PAN, negó el video en el que aparece el presunto hermano de Barreiro, afirmando que no caerían en las provocaciones del PRI.

“No tengo la menor idea y no me interesa, no vamos a caer en la estrategia del PRI. Lo que quieren es que perdamos tiempo, que las últimas tres semanas pasemos aclarando esto. Lo digo, no les tenemos miedo, no nos van a doblar, ya se van", contestó en entrevista con W Radio.