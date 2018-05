Esposa de AMLO eliminará figura de Primera Dama

Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso ponerle fin a la idea de Primera Dama, que ha estado en el país por mucho tiempo ya que no quiere que haya "hombres ni mujeres de segunda".

Beatriz explicó que "guarda el respeto a todas aquellas que han desempeñado ese papel" pero ella no tiene intereses políticos por lo que no quiere convertirse en funcionaria pública.

"Es importante también expresarles que no tengo intereses político electorales y para ser más clara: no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública, así que no imaginen un escenario diferente"

La esposa de Andrés Manuel señaló que decir primera dama cae en lo clasista, y que todas las mujeres hacen algo importante.

Beatriz Gutiérrez señaló cómo debería ser el perfil de la esposa de un presidente de México, una compañera.

"Esto que digo tiene un fundamento también legal, en México el artículo 80 de la Constitución señala que el Poder Ejecutivo recae en una persona, de modo que el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio, la compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite, eso es ser una compañera, un compañero; no hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente o dócil ante un sistema que perpetúa las desigualdades"

Gutiérrez Müeller defendió que ella quiere seguir haciendo lo que le gusta, siendo la esposa de un presidente que haga cosas grandes por el país sin convertirse en lo que ha criticado.

"Yo quiero ser su compañera y también quiero ser Beatriz, quiero seguir haciendo lo que me realiza: ser madre, procurar a mi familia y continuar con mi profesión que me gusta mucho; gracias a todo lo anterior es que he logrado salir adelante de todas las tempestades que hemos atravesado, no puedo abandonar mi soporte ni mi vida personal"