Esposa de AMLO defiende al tabasqueño de Vargas Llosa.

La esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, Beatriz Gutiérrez Müller, defendió al tabasqueño de las declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa quien dejó en claro están en contra del aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La esposa del tabasqueño, quien también es escritora, publicó en su cuenta personal de Facebook un mensaje que parece estar dirigido al premio Nobel de la literatura (2010) Vargas Llosa.

La publicación de Beatriz habla de "la mafia literaria" y de la academia sueca que concede los premios Nobel de Literatura.

"¡Caramba! ¡Cómo me escandalicé esta mañana! Y su nombre me vino a la cabeza... ¿será? Nooo, ¿y si sí? (...) Pero... ¿a poco usted compró su premio? Noooo, sería mucho, qué cosa... bueno, pero a ver, suelte la sopa: dio mordida o no la dio”.