Equipo de AMLO no está de acuerdo con sus propuestas.

Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte Secretaria de Gobernación si gana Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, señaló que no está de acuerdo con ciertas propuestas del tabasqueño, como retirar el fuero al presidente y la revocación de mandato.

“Sí me escucha, hemos platicado de cómo podríamos implementar esta ley de amnistía. Hay cosas que son temas de vida para él y que son irreductibles, con los que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, quitarle el fuero al presidente, yo no estoy de acuerdo porque es una situación de vulnerabilidad enorme, porque es un poder unilateral, porque en los otros poderes son muchas personas y el presidente es uno y la gobernabilidad del país depende de él. Es una protección constitucional”, dijo Sánchez Cordero.

“Otro tema es la revocación de mandato, para mí poner a consideración eso generaría inestabilidad”, agregó.

Andrés Manuel candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' ha mencionado que cada dos años se hará una consulta pública para someter su gobierno a la revocación de mandato. De igual forma presentará dos iniciativas de reforma: una para quitar el fuero a los servidores públicos y otra es una enmienda constitucional al Artículo 108 para poder juzgar al presidente de la República

Sánchez Cordero aseguró que al llegar a Gobernación, será la aliada de todas las víctimas que han sufrido la desaparición de un familiar, principalmente de las mujeres conocidas como 'Las Madres Rastreadoras'.

Referente a la propuesta de amnistía comentó que el tema no es nuevo para México, ya que Carlos Salinas de Gortari se la otorgó al EZLN y aclaró a quienes se les aplicaría la medida de AMLO.

Afirmó que la amnistía se haría efectiva para aquellos “que no son criminales de alta peligrosidad, porque siembran, recolectan, pero que no han matado, desaparecido gente, sino que están empleados a veces por pobreza o por la fuerza”.

Par finalizar Sánchez Cordero reiteró que sus principales ejes como secretaria de Gobernación serían los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia en México.