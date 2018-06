En las encuestas ¿Quiénes son los indecisos?

Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero, Francisco Abundis, director de la consultora de opinión pública Parametría y Roy Campos, presidente de consultora Mitofsky, en Bitácora política, indicaron que los indecisos que se contabilizan en las encuestas rumbo a las elecciones del domino 1 de julio del 2018, no son sólo aquellos que aún no deciden por quién votar, también son los que han decidido que no votarán

“Identificar indecisos ha sido una labor nada fácil, no tenemos un consenso de quiénes son, pero hay dos ideas que manejamos. Una, todos aquellos que no te contestan la preferencia electoral, se cree que son los indecisos; yo creo que es incorrecto, y nosotros hacemos una pregunta ‘¿usted ya decidió o no ha decidido? Y los que no han decidido son los indecisos”, dijo Moreno.

“En algún momento de la historia, al grupo de los que no contestan (por qué candidato votarían) se decidió ponerle indecisos y le hizo un gran daño al análisis político porque en la mayoría de ahí no están los indecisos, la mayoría de ahí es gente que se va a ir a la abstención, no va a votar, no tiene interés, no sabe quiénes son los candidatos”, comentó Roy Campos.

Moreno agregó que en la encuesta más reciente de El Financiero, señala que el 38% de los encuestados no son indecisos, sino que ya decidieron que no van a votar el 1 de julio.

El 15%podría considerarse indeciso y de este número, un 7 u 8% no está interesado en votar, no le interesa las elecciones 2018 y tampoco no votó hace seis años.

Aseguró que entre los indecisos hay una variedad, como los panistas que no quieren votar por Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', al igual que priistas, amas de casa, personas de la tercera edad y con baja escolaridad que favorecen a Andrés Manuel López Obrador de ‘Juntos Haremos Historia’.

Por su parte Roy criticó las recientes encuestas:

“Estos estudios que han salido de asignación de indecisos, el de ayer en La Jornada, lo que hacen es decir: ‘a ver, 75 me contestan (que ya decidieron por quién votar), a estos 25 (que dijeron no) les voy a asignar ( preferencia por un candidato) con algún criterio’. En el fondo hay una suposición de que el 100 va a votar. ¿De veras van a votar todos? Hay una falsedad. Estos volátiles de ‘ya decidí, pero puedo cambiar’, esos sí son un segmento importante y ahí son las campañas”.

“Pensar que aquellos que no te dan una respuesta clara, los metes a la caja de… (indecisos) es irresponsable, es hacer mal las cuentas, es partir de un principio de que va a responder el 100 por ciento del electorado y eso ya es partir de una falacia”,dijo Abundis.