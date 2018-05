Empresarios quieren fuera a Meade y a Margarita Zavala

Meade y Zavala

Quieren dejar ‘fuera de la jugada’ al candidato presidencial José Antonio Meade, esto según declaraciones de Javier Lozano, vocero de la campaña del candidato presidencial.

El equipo del abanderado del PRI reconoció que existe presión del sector empresarial para que Meade y Margarita Zavala, declinen en favor de Ricardo Anaya.

“En el sector empresarial hay una presión muy grande para que tanto Margarita como Meade digan ‘pásele usted don Ricardo, aquí le vamos haciendo de comparsa para ver si le alcanzan votos para frenar a López Obrador’ y ese no es el camino. No viene al caso cuando estamos en el primer tercio de las elecciones”, expresó este martes en entrevista con Grupo Fórmula.

Lozano también descartó una posible alianza con el candidato de la coalición Por México al Frente.

“No vemos una alianza sobre todo por esta hipocresía, doble moral, doble lenguaje que trae Ricardo Anaya (…) No puede haber voto útil para ningún inútil”, sostuvo.

Jorge Camacho, vocero de campaña de Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, también reconoció presión de empresarios de todo el país y que forman parte de diversas organizaciones para hacer frente al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros desde que empezó la campaña hemos recibido demasiada presión. El tema de los empresarios, más que una presión, ha sido una invitación a la reflexión (...) No tengo nombres, pero sí hay empresarios que buscan que se fortalezca una sola opción contra López Obrador”, expresó en entrevista con Grupo Fórmula.

Camacho mencionó que aunque Ricardo Anaya esté en condiciones de competir con López Obrador por ocupar el segundo lugar en las encuestas, no es momento de pedir el voto útil ya que Margarita Zavala trabajará hasta el final de la contienda.

Ricardo Anaya llamó al voto útil a favor de su campaña y rechazó cualquier pacto con Meade Kuribreña.

En el evento también estuvo presente el candidato presidencial José Antonio Meade, que remarcó estar a favor de la idea del voto útil si se da en favor de su campaña y que implique para el país las mejores alternativas.

Margarita Zavala, candidata independiente, negó este 1 de mayo que haya sido presionada por el sector empresarial para que decline a favor de Anaya.

“Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes independientemente si son o no empresarios también están en uso de su derecho de libertad de expresión y de opinar, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido, a veces muy bien, yo escucho como he escuchado siempre... y más cuando tiene de frente una decisión de país en la que ahí sí no solo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la presidencia de la República”, indicó.

Asimismo, rechazó que el candidato del Frente la haya invitado a sumarse a su proyecto para competir contra el puntero en las encuestas López Obrador.