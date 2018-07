Emite su voto el candidato presidencial de Cozumel, Pedro Joaquín de la “Coalición por Quintana Roo”

El candidato a la Presidencia Municipal por la “Coalición por Quintana Roo” Pedro Joaquín, llegó a la casilla número 182 contigua en escuela primaria “Benito Juárez”, acompañado de su familia, con el fin de emitir su voto para ejercer su derecho y deber de cumplir como ciudadano.



Luego de votar, el candidato por la Presidencia Municipal, fue cuestionado por los diversos medios de comunicación, a través de los cuales invitó a la comunidad a salir a votar en sus respectivas casillas para que al final de la jornada sea la democracia la que gane.

“Invito a todos los ciudadanos salir a votar, esperemos triunfar, que el desarrollo de la jornada transcurra en paz y tranquilidad como caracteriza a los cozumeleños y hago un llamado a todas las fuerzas políticas y candidatos para respetar la decisión de la población” enfatizó Pedro Joaquín.

Subrayó que a pesar de los atrasos que se registró en la casilla en la cual votó, observó que hay una fuerte participación ciudadana; lo cual es ejemplo de civismo y de que la población está interesada en participar en la vida democrática de municipio, el Estado y del país.

En este sentido, Pedro Joaquín puntualizó que Cozumel es uno de los municipios más participativos, por ello para la seguridad de la comunidad se cuenta con el apoyo de las fuerzas policiacas y castrenses con el fin de mantener las garantías.



En cuanto a las personas indecisas destacó que es necesario ejercer el deber y derecho de votar, ya que, de lo contrario, como dicen “Si no votas, no te quejes”, y si no se participa no se podrá cambiar para bien el país o la comunidad, además que con ello se hereda a las nuevas generaciones ese amor y respeto a la democracia.