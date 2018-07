Emite Sahuí su voto

Tras ejercer su voto en la casilla que corresponde a la sección 0277, el candidato del PRI, PVEM y Panal al Gobierno del Estado, Mauricio Sahuí Rivero, hizo un llamado para que los que no hayan acudido a las urnas lo hagan en un ambiente de civilidad.

“Todos los que aún no han votado, los convocamos a hacerlo en paz, pensando en un Yucatán convertido en referente a nivel nacional en desarrollo económico, seguridad, y armonía”, aseveró en la escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto”.

Ante los representantes de medios de comunicación, el abanderado agregó que el día de hoy concluye un proceso una vez que la ciudadanía dé su dictamen a favor de una u otra propuesta y lo importante será seguir construyendo la mejor versión de la entidad.

Acompañado de su esposa Yamile Seguí Isaac, Sahuí Rivero destacó que esperará con ánimo optimista los resultados, mismos que definirán la voluntad de la mayoría de los ciudadanos en Yucatán.

-¿No le preocupa un conflicto post-electoral?-se le preguntó.

“A los yucatecos no nos gustan los conflictos, somos muy respetuosos de los resultados, siempre lo hemos sido, no hay condición, no hay razón para un conflicto post-electoral, en una elección se puede ganar por un voto, por diez, por mil, por cincuenta mil. Al final se gana con un proceso con reglas muy claras y tenemos que respetar la voluntad ciudadana”, respondió