Elecciones 2108: AMLO con y sin “El Bronco” encabeza preferencias

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada en vivienda, cara a cara, por Parametría, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza las preferencias electorales a la Presidencia de la República. Al preguntar a la ciudadanía su intención de voto, registramos que el 38% de los entrevistados dijo que si hoy fuera la elección presidencial elegiría a AMLO, quien abandera la coalición conformada por Morena, PES y PT. En tanto, el 20% mencionó que daría su voto a Ricardo Anaya de la coalición PAN, PRD y MC, lo que lo coloca en la segunda posición de la contienda.



Con el 16% de las menciones, en tercer lugar de las preferencias se encuentra José Antonio Meade de la alianza conformada por el PRI, PVEM y NA. El cuarto sitio lo ocupa Margarita Zavala -candidata que compite de forma independiente- quien cuenta con el 13% del apoyo ciudadano y en quinto lugar con el 2% de las preferencias aparece Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien se encuentra en disputa para participar como candidato independiente.



Si comparamos la actual medición con la realizada en enero de 2018, cuando hicimos el mismo careo, observamos que en dos meses AMLO creció cinco puntos porcentuales al pasar de 33% a 38%; también se registra un crecimiento de Margarita Zavala de tres puntos (10% vs 13%) y quienes muestran un descenso en las preferencias de una medición a otra es Ricardo Anaya que retrocede tres puntos de 23% a 20%, y José Antonio Meade, quien pasa de 18% a 16%

Un tema que ha cobrado relevancia en estos días es el registro de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” como candidato independiente. En primera instancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que sólo la aspirante Margarita Zavala cumplía con el número de firmas necesarias para ser candidata independiente, pues después de analizar los apoyos presentados por los otros dos aspirantes constató que había inconsistencias, al no alcanzar el número de firmas necesarias declaró improcedente su registro como candidato independiente. No obstante, el pasado 9 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE registrar a Rodríguez Calderón como candidato independiente al considerar que en el proceso de revisión de los apoyos no se respetó la garantía de audiencia del aspirante[1].



Ante este escenario vale la pena preguntarse ¿cuál sería el impacto de la presencia de Rodríguez Calderón en la boleta? de acuerdo con los datos de la encuesta realizada por Parametría, la presencia de este candidato independiente no tendría de momento un impacto significativo en las preferencias electorales.



Si analizamos las intenciones de voto con la presencia de “El Bronco” como independiente, observamos que cuenta con el 2% de las preferencias electorales, lo que lo coloca en un alejado quinto lugar, si dicho candidato no estuviera en la boleta las preferencias por los otros candidatos se mantienen sin cambios, Obrador con el 38% de las intenciones de voto, Anaya con el 20%, Meade con 16% y Zavala con 13%. Es decir, los votos de “El Bronco” provienen de aquellos que están indecisos y que no simpatizan con los otros cuatro contendientes.

En la encuesta también preguntamos las preferencias electorales por las coaliciones, y los datos indican que la alianza conformada por Morena, PT y Encuentro Social tiene el 40% de las preferencias electorales efectivas. En la segunda posición está la coalición que integran PAN, PRD y MC con el 29% de las menciones. En el tercer sitio se encuentra la alianza PRI, PVEM y NA con el 23%. Las candidaturas independientes registran el 8% de las intenciones de voto.

La serie histórica de preferencias electorales contemplando las alianzas muestra que de diciembre de 2017 a marzo de 2018 la preferencia electoral de Morena, PT y PES ha oscilado entre 39% y 42%. En tanto, la intención de voto por el PAN, PRD y MC ha descendido de 32% a 29% en el mismo lapso de tiempo. La alianza conformada por el PRI, PVEM y NA presenta mayores cambios, de diciembre a febrero se registró un descenso importante de 26% a 18% y de febrero a marzo de este año un repunte al pasar de 18% a 23%.

En cuanto a las preferencias por partido político observamos que Morena es quien tiene mayor intención de voto con el 36% de las menciones. En segundo lugar con igual porcentaje de preferencias se encuentran los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ambos con 19%. El cuarto sitio es para el Partido de la Revolución Democrática quien tiene el 6% de las intenciones de voto. El resto de los partidos cuenta con menos del 5% de las menciones. Los independientes registran ya el 7% de las intenciones de voto.

Si analizamos la serie histórica podemos observar que Morena se mantiene al frente de las preferencias desde junio de 2017. El segundo lugar se ha disputado entre el PAN y el PRI, actualmente ambos se encuentran en empate con 19% respectivamente, mientras que el PRD ocupa la cuarta posición con el 6% de las preferencias. El resto de los partidos en conjunto tienen el 20% de las preferencias.

Nota Metodológica:



Parametría. Encuesta en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 23 al 28 de marzo de 2018. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

[1] TEPJF. Instruye TEPJF al INE a emitir nuevo acuerdo sobre registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como candidato independiente a la Presidencia de la República. http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/128/2018