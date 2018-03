Elecciones 2081: Anaya es y será El Candidato, asegura "El Jefe" Diego.

Luego de las especulaciones que se han dado en los últimos días sobre la continuidad de la candidatura de Ricardo Anaya por las acusaciones que existen en su contra por lavado de dinero, Diego Fernández de Cevallos sale al quite para disipar los rumores sobre el candidato de la coalición Por México al Frente:

“Eso es lo que quisieran, pero esto no va a suceder. Ricardo Anaya no sólo está firme, está muy bien posicionado y va para arriba, por eso son los ataques. A los que habría que sustituir es a los directivos de PGR, no al candidato del PAN”, aseveró "El Jefe" Diego, asesor del candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC.