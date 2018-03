Elecciones 2018:“Voy a ganar” asegura Meade.

José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, conformado por PRI, PVEM y Nueva Alianza, aseguró que no se va a conformar “con la medalla de plata, voy por la de oro” y que no existe ningún empate con el panista Ricardo Anaya ya que el tiene bien merecido su segundo lugar y ahora va tras Andrés Manuel López Obrador

–Entonces, ¿no se conforma con la de plata?

–Voy por la de oro, esa es la única que cuenta, aseguro Meade.

El ex secretario de Hacienda fue cuestionado por el resultado de la encuesta publicada pro el financiero, en donde el candidato de Morena, Andrés Manuel va a la cabeza con el 42% de las preferencias, Meade se coloca en segundo lugar con el 24% y Anaya con un 23%.

Referente a todos los señalamientos que ha dicho en contra del candidato por la coalición Por Mexico al frente, Meade niega que dichas acciones hayan beneficiado a López Obrador para subir sus números en las encuestas.

El día de ayer, Meade participó en una reunión con la Asociación Mexicana de Hidrocarburos en la Ciudad de México, quienes planean para el 240, hacer crecer la economía del pueblo mexicano hasta en un 100% si se continua con la actual Reforma Energética.

De igual forma por la tarde el candidato por la coalición Todos por México tuvo otra reunión, solo que ahora con la Federación Nacional de Economistas, donde puntualizó que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre hechas para atrás el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) presentando los amparos correspondientes es “absurda e ilógica”.

“Me parece un contrasentido, absurdo, me parece que atenta contra la seguridad política, pero me parece que no va llegar a ningún lado y no solamente en los amparos, sino en la elección”, señaló.