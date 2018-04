Elecciones 2018: Zavala puede remontar aseguró Felipe Calderón

El expresidente Felipe Calderón aseguró este lunes que su esposa Margarita Zavala aún tiene tiempo para remontar y vencer en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2108 a Andrés Manuel López Obrador, quien aparece en varias encuestas con una ventaja de casi 20 puntos sobre su más cercano perseguidor.

En entrevista para el noticiero matutino Despierta, conducido por Carlos Loret de Mola, el exmandatario recordó que “cada mexicano es libre de votar y ahí esta la libertad de la democracia”, para luego agregar que en las campañas pueden cambiar las preferencias “en semanas o incluso en horas”.

Incluso puso como ejemplo la elección de 2006, cuando López Obrador también tenía una amplia ventaja al inicio de las campañas y al final se dio como ganador a Calderón Hinojosa.

Al respecto, recalcó: “le gané limpiamente; ninguna de las acusaciones que hizo en 2006 contra la elección las ha podido demostrar hasta la fecha”.

Además, pidió no dejarse guiar únicamente por las encuestas que ponen a Zavala con una intención de voto menor a 10 por ciento.

A pregunta expresa sobre qué haría si él fuera de nuevo candidato, apuntó que sólo puede hablar como ciudadano y recomendarle a los mexicanos votar por Zavala, a quien consideró la mejor candidata. Además, se refirió al voto útil y afirmó que su esposa no declinará ante algún otro candidato y, en todo caso, Ricardo Anaya debería apoyar a la independiente, pues su campaña no levanta.

Tras aclarar que no tiene ningún cargo en la campaña de Margarita Zavala Gómez del Campo, señaló que la apoya “porque es la única opción honesta en la boleta, no tiene las hipocresías y fantasmas como otros candidatos”.

También a pregunta expresa, descartó que López Obrador sea un peligro pero agregó que sus propuestas sí lo son, y puso como ejemplo la promesa de los precios de garantía, una medida “que sólo se aplica en países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela e Irán”.

“En seguridad es peor: proponer amnistía a los criminales equivale a darles permiso para hacer lo que quieran. Me parece una claudicación peligrosísima que pone en riesgo el desarrollo del país en las próximas décadas”.