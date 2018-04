Elecciones 2018: Zavala critica 'propuesta anticuada' de AMLO.

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de México, declaró que la idea de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de congelar los precios de la gasolina en caso de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, es una “propuesta anticuada"

Fue por medio de su cuenta personal de Twitter que este jueves la ex militante del PAN afirmo que la propuesta del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tendría un impacto negativo para las personas de bajos recursos que no tienen automóvil.

Por su parte AMLO se comprometió este miércoles durante su gira de campaña en la ciudad de Nayarit, a congelar los precios de los combustibles durante sus primeros 3 años de gobierno y reiteró que también construirá dos refinerías.

“De entrada, ya no va a aumentar ningún de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va a haber aumentos en términos reales” aseguro López Obrador. “Ya no va a haber gasolinazos, para que estén ustedes tranquilos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles”.