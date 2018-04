Elecciones 2018: Zavala aseguró que de ganar AMLO “estaríamos peor”

"Con Anaya sé que habla bonito pero también tengo mis diferencias”, así explicó las diferencias entre su propuesta y las de sus adversarios, Margarita Zavala retomó la campaña de miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, al afirmar que de resultar ganador en las elecciones del 1 de julio de 2018, “estaríamos peor”.

Elecciones 2018: Zavala aseguró que de ganar AMLO “estaríamos peor”

Durante un desayuno realizado en la exclusiva colonia Cumbres del Campestre de León, Guanajuato, evento al que acudieron mayoritariamente mujeres adultas y en el que un hombre la cuestionó sobre su desempeño en el Primer Debate, la candidata independiente aseguró que el pasado 22 de abril pudo exponer su propuesta de cara a otros contendientes y que “no le gustó” que López Obrador criminalizara la pobreza y no ofreciera claridad sobre sus propiedades.

"El domingo me tocó hablar con López Obrador (...) quién representa al PRI de los 70, les aviso que podemos estar peor eh, con Anaya sé que habla bonito pero también tengo mis diferencias", dijo. "No me gusta que criminalice la pobreza. La honestidad en la vida pública debe ser un pilar, no me gusta de alguien que quiere ser presidente no informe claro que propiedades tiene", señaló y agregó que a ella no se le puede vincular a ningún acto de corrupción. “Errores muchos, pero de corrupción nada", enfatizó.

Elecciones 2018: Zavala aseguró que de ganar AMLO “estaríamos peor”

Al evento acudieron alrededor de 160 mujeres, cuyas edades oscilaron entre los 40 y 70 años de edad, y el expanista Miguel Ángel Córdova Villalobos fue el encargado de dar paso al discurso de Zavala Gómez del Campo. Entre las asistentes destacó la presencia de la periodista de TvAzteca Ana María Lomelí.