Elecciones 2018: Zavala aseguró que con su propuesta se crecerían 5%

La candidata independiente a la presidencia de la República, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo, se reunió esta mañana con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde dialogó a puertas cerradas sus principales ejes en materia de seguridad y fortalecimiento del estado de derecho, propuestas que según afirma harían crecer a México económicamente.

Posterior a la reunión con el CCE llevada a cabo en la Ciudad de México, afirmó ante los cuestionamientos de sus propuestas, que México tendría un crecimiento económico arriba del 5 por ciento con su programa económico.

“Estamos hablando de un crecimiento económico arriba del 5 sin duda alguna, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo en materia de derecho y por su puesto de seguridad”.

Zavala afirmó que los niveles en los que crecemos económicamente los mexicanos, no es lo más importante, puesto que mientras no se termine con la corrupción, y no se vea a la impunidad como el gran obstáculo para crecer y para confiar unos a otros, difícilmente se obtendrá el crecimiento económico que merece el país.



“Lo más importante no es sólo en los niveles que crecemos, que son 2.5 o 3 que en realidad, ha sido el promedio de los últimos 25 años. Pero para mí ha sido claro que mientras no hay un estado de derecho, va ser difícil tener el crecimiento económico que merecemos”.

La gran preocupación del CCE, afirmó Zavala es la ausencia del estado de derecho y particularmente la seguridad, materia en la coincidió con el Consejo.

“Yo les dije que no sólo iba a sacar la policía de donde la tenían escondida que es en Gobernación, sino que la iba a fortalecer. Ellos mismos incluso proponen, términos de unificación en contratación como en el control de confianza (Policía). Lo platicamos y por supuesto coincidimos”, aseveró Margarita Zavala.

Margarita Zavala firmó la propuesta que hace el CCE para abonar a la transición de la revolución industrial y tecnológica del país, con infraestructura física y tecnológica donde prometió impulsar el emprendimiento de jóvenes y mujeres, dijo.

“Parto no sólo de un programa económico, es un programa que incluye un tema educativo, infraestructura en términos educativos, tecnológicos y desde luego un estado de derecho que debemos preservar”, concluyó.