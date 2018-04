Elecciones 2018: Zavala asegura ser la única que ha vencido a AMLO.

Margarita Zavala, candidata a la presidencia de México rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, asegura que los resultados de las encuestas no son los reales porque no toman en cuenta a los independientes, por lo que asegura que es la única que ha vencido aAndrés Manuel López Obrador (AMLO) y que no es invencible.

La ex militante del PAN dijo en un evento de recaudación de fondos en Lomas Altas, que ella ha sido la única que ha superado a Andrés Manuel, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en las preferencias electorales.

"Les pido que vean los números de distinta manera, hace un año yo estaba arriba de López Obrador, lo saben todos, pero los otros dos ya tuvieron su partido, sus millones de spots y todavía no lo alcanzan, esta es la tarea. Hemos logrado cosas inimaginables... y sé muy bien contra quién compito y sé muy bien que López Obrador no es invencible, no lo es", aseguro Zavala.

Yo sé que @lopezobrador_ no es invencible. Le voy a ganar con la fuerza de los ciudadanos, que no se compra ni con los miles de millones de dinero público que tienen él y su partido. pic.twitter.com/4FfT9tIHrF — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de abril de 2018

En dicho evento en el cual 300 personas pagaron mil pesos cada una para ingresar al desayuno-conferencia en el Jardín Lomas Altas, que impartiría Margarita, la exprimiera dama de México les pidió a los simpatizantes que no se dejaran llevar por lo que dicen las encuestas, ya que sólo son fotografías que no toman en cuanta a los independientes.

"Para mí las encuestas no son para rendirse, sino al contrario, para ver qué tenemos que hacer para decidir... de entrada, las encuestas les es muy difícil preguntar a candidaturas independientes, y la otra es que los ciudadanos deben saber que es solo un dato", agregó.

Referente a las declaraciones que hizo Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente en torno el uso del voto útil para derrotar al abanderado de Morena, PT y PES, AMLO, Margarita Zavala comentó que no es momento de esas propuestas sino de plantear alternativas.

"Es tiempo de hacer posible, los que creemos, una alternativa. Y mi alternativa tiene que ver con claridad, con libertades económicas, libre mercado, respeto de propiedad... mi propuesta es clara en términos de justicia, eso es lo que tenemos que hacer, buscar el bien posible, no rendirnos ante unas encuestas y empezar a llamar a votos útiles, no sea que sean más bien votos inútiles", dijo Margarita.